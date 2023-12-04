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İzmir'de jandarmaya fena yakalandılar

İzmir'de gerçekleştirilen jandarma denetimlerinde tombala oynayan 84 kişi tespit edildi. Oyun oynayanlara toplamda 340 bin 620 lira idari para cezası kesilirken, 2 işletme sahibi gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de jandarmaya fena yakalandılar

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından kumar oynayanlara yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında, tombala oynarken yakalanan 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası uygulanırken, 2 işletme sahibi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık günü sorumluluk bölgelerinde kumar, tombala oynayanlara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından bir çok adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, umuma açık işletmelerde kumar oynayan 84 kişi yakalandı. Yakalanan 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası uygulanırken, 2 işletmeci hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, işletmelerde yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında da işlem başlatılırken, kumar oynatılmak için kullanılan araçlara da el kondu.

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