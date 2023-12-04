Köy ressamı Nuran Teyze!

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuran Erden, duvarlara ve elektrik direklerine çizdiği resimlerle köyündeki sokaklarına renk verdi. 27 yaşında kazandığı Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünden mezun olan Erden'in resme olan sevgisi, yıllar sonra sokaklara taştı.

İlkokuldan beri defterlerine resim çizen, daha sonra evindeki sandalyelere farklı resimler yapan Erden'in resim aşkı köyünde bulunan duvarlara, elektrik direklerine kadar uzandı. Kısa sürede komşuları tarafından kendi evlerine de resim çizmesi istenince, köyün boş duvarları, Erden'in resimleriyle süslendi.

Köydeki duvarlara çizdiği resimlerin sosyal medyada çok beğenildiğini öğrenen Nuran Erden, "Düz, boş duvarlara bakmayın, onlara makyaj yapın. Yaşadığınız yere değer katın" dedi.