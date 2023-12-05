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Haberler İzmir Foggo, CHP'den Konak aday adayı oldu

Foggo, CHP'den Konak aday adayı oldu

HABER MERKEZİ
Foggo, CHP’den Konak aday adayı oldu
İZMİR'DE milletvekili seçimlerinde aday gösterilen ancak seçilemeyen Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, CHP'den Konak belediye başkan aday adayı oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili takvim işlemeye devam ediyor. Kariyerine belediye başkanı olarak devam etmek isteyen çok sayıda isim belediye başkanlıklarına talip olmak için başvurularını yapıyor. Geçtiğimiz genel seçimlerde CHP 2'nci Bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Foggo, İzmir'de siyaset sahnesine yeniden geri döndü.
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