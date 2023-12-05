Trafik WhatsApp hattı kuruldu

İZMİR polisi, kentteki trafik yoğunluğunu azaltabilmek, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en alt düzeye indirebilmek amacıyla resmi bir WhatsApp kanalı kurdu. "İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri" isimli kanalda kentteki kazalar, yol çalışmaları ve kapatılacak yollar, şiddetli yağış ve fırtına uyarısı gibi duyurular yapılıyor.

Trafik'ten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu, "Emniyet bünyesinde Türkiye'nin ilk resmi WhatsApp kanalını kurduk. Teknolojiyi kullanarak hem kentteki trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de farkındalığı arttırarak trafik kural ihlallerinin yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. Türkiye'de ilk kez Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan resmi WhatsApp kanalı büyük takdir topladı. Kanal kurulalı daha bir ay bile geçmeden abone sayısı 30 bini geçti.