Aliağa TOKİ’de çalışmalar hızlandı! Teslim tarihi ne zaman?

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konutun yapılacağı TOKİ projesinde çalışmalar yeniden hızlandı. 33 blok, 614 konut, 32 iş yeri ve 1 camiinin bulunduğu projede çalışmaların, 13 ayda tamamlanması bekleniyor.

Aliağa'da, 614 konutluk TOKİ projesinde çalışmalar hız kazandı. Son yaşanan deprem ve ekonomik gelişmeler nedeniyle gecikmelerin yaşandığı projede çalışmaların, 13 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. 3 blok, 614 konut, 32 iş yeri ve 1 camiinin bulunduğu projede hak sahiplerinin, 2025 ocak ayından itibaren konutlarına yerleşmeye başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir ve Yerel Yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Zeki Ateş, Aliağa TOKİ proje şantiye sahasını ziyaret ederek, yapımı devam eden konutlardaki çalışmaları inceledi. Yüklenici firma yetkilileriyle görüşen AK Partili iki yönetici, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"2025 OCAK-ŞUBAT'TAN İTİBAREN HAK SAHİPLERİ DAİRELERİNDE OTURMAYA BAŞLAYABİLİR"

Şantiye Şefi Sinan Demir, "Toplamda 33 blok var. 614 konut ve 32 dükkan yapıyoruz. 15 blokta kaba inşaat aşaması bitti. 18 blokun kaba inşaatı sürüyor. Camiinin temeli hazırlandı. Çalışmalarımızda bir sıkıntı yok. Çok hızlı ilerliyoruz. Normal olarak 2024 yılı sonunda bu projeyi teslim etmeliyiz; ama biz daha önce teslim etmeyi planlıyoruz. Biz projeyi tamamlayıp TOKİ'ye teslim edeceğiz. TOKİ'nin inceleme ve kabul işlemlerinin ardından 2025 Ocak-Şubat'tan itibaren burada hak sahipleri dairelerinde oturmaya başlayabilir" dedi.

Demir, "Türkiye'nin dört bir yanında inşaat ve konut projelerimiz hızla sürüyor. Adana ve Nevşehir'i bitirdik. Aliağa'yı hızla bitireceğiz. İzmir'de Ege Üniversitesi Kampüsünde devam eden 6 bin kişi kapasiteli bir yurt projemizi tamamlamak üzereyiz. Aliağa projemiz bizim için gözbebeği bir proje. Burada geçmişte pandemi ve depremler nedeniyle planlanandan daha uzun bir süreç yaşandı; ancak şu an tam kapasite konutları hızla bitireceğiz" diye aktardı.

AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir de, "Pandemi, küresel ekonomik gelişmeler ve son olarak da önce İzmir'de, ardından Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçildi. Birkaç kez projede yeni ihale yapma zorunluluğu doğmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ Başkanlığı, tüm bu zorlu süreçleri geride bırakarak Aliağa projemiz için tüm imkanları seferber etti. Ekim ayından itibaren burada yoğun bir çalışma yapılıyor. Yüklenici firma çok titiz ve sıkı bir çalışma yürütüyor. İnşallah 1 yıl gibi kısa bir sürede bu konutlar tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Aliağa'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.