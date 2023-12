Kemalpaşa’da çöken asfalta belediye müdahale etmiyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde oturan vatandaşlar, Kemalpaşa Sütçüler arasında yapılan asfalt yolun çöktüğünü ifade etti. Vatandaşlar, Kemalpaşa'nın kaderine terk edildiğini ve çöken asfalt yol nedeni ile sürücülerin her an kaza yapabileceğini iddia etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan Kemalpaşa- Sütçüler arasındaki asfalt yolun ağır tonajlı araçlar ve kalitesiz işçilik nedeni ile çöktüğüne dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Çöken asfalt yolun bir an önce tamir edilmesini isteyen vatandaşlar aksi takdirde bu durumun her an bir kazaya davetiye çıkartabileceğini vurguladı.