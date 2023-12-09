Bıçaklı kavga kanla son buldu

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde, fidan satışı yapan Serkan Güngör (43), bir restoranın önünde tartıştığı mahallelisi Furkan Tokgöz (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Furkan Tokgöz'ü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.