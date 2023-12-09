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Haberler İzmir Kayıp çantanın 8500 km’lik yolculuğu

Kayıp çantanın 8500 km’lik yolculuğu

HABER MERKEZİ
Kayıp çantanın 8500 km’lik yolculuğu

İzmir'de şubat ayında yaptığı tatilin ardından ülkesine dönmek için havalimanına giderken İZBAN'a binen Kim Soo-hvan (31), sırt çantasını Menemen İstasyonu'nda unuttu. Genç kız, havalimanında çantanın olmadığını fark etti ama uçağına binmek zorunda kaldı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Görevlilerce bulunan çanta ise İZBAN vagonlarını imal eden Koreli firmanın yetkilileri tarafından 8500 kilometre uzaklıktaki genç kıza teslim edildi. Çok mutlu olan Kim Soohvan, "Hatıralarımı bana ulaştıran İZBAN'a çok teşekkür ederim" dedi.

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