İzmir’de depremin vurduğu havzada inceleme! Çalışmalarda sona yaklaşıldı

'TÜRKİYE PALEOSİSMOLOJİ PROJESİ'NDE 100 FAY İNCELENİYOR'

DAUM'un 15 yıldır önemli projelere imza attığına dikkati çeken Doç. Dr. Sümer, "Bu noktadan sonra da üstüne koyarak, geliştirerek, bu projeleri daha fazla daha çoğulcu bir şekilde daha tabana yayarak, multidispliner bir şekilde devam ettireceğiz. 6 Şubat depremlerinden sonra çok daha fazla sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu noktada da Dokuz Eylül Üniversitesi olarak önemli projelere katkı sunuyoruz. Şu anda Türkiye Paleosismoloji Projesi başladı. Bu projede Türkiye'deki fayların deprem geçmişiyle ilgili bilimsel verilerin bir altlığı oluşturuluyor. Devletin kurumları, AFAD ve ilgili bakanlıklarımız, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile beraber 20'nin üzerinde üniversitenin katılımıyla çok büyük bir proje başlatıldı iki ay önce. Türkiye'de 100 tane fay çalışılacak. Bunun içerisinde çok çeşitli kurumlar, üniversitelerimiz olacak, deprem konusunda uzman 90'nın üzerinde akademisyenden oluşan bir ekip çalışacak. Önümüzdeki 2 sene içerisinde bu yaklaşık 100 fayın deprem geçmişleriyle ilgili çok daha önemli verilere sahip olacağız. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak da bu projenin içerisinde önemli bir iş paketini üstlenmiş durumdayız" açıklamalarında bulundu.