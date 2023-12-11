İzmir’de depremin vurduğu havzada inceleme! Çalışmalarda sona yaklaşıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (DAUM)'da gerçekleştirilen bilimsel incelemelerle, yurt genelindeki yerbilimsel parametreler de ortaya konuyor. Bu kapsamda merkez tarafından 117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bornova Havzası'nda başlatılan incelemelerde sona yaklaşıldı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve DAUM Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, "Bu projenin sonuçlarına geldik. Belki de böyle büyük ve kalabalık bir metropol alanında dünyadaki en uzun sismik yansıma kesitlerini aldık.