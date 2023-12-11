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Haberler İzmir İzmir'de yılbaşı öncesi ekiplerden baskın! Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

İzmir'de yılbaşı öncesi ekiplerden baskın! Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

İzmir'de yeni yıl yaklaşırken polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 41 bin 300 litre sahte etil alkol ele geçirildi. 70 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 70 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

İHA
İzmir’de yılbaşı öncesi ekiplerden baskın! Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ölümlerinin önüne geçebilmek ve kaçak tütün mamulleri üretim ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Kent genelinde 70 ayrı adrese operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramalarda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile milyonlarca dolu ve boş makaron, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

70 MİLYON LİRA VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Olaylarla ilgili toplam 70 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenilirken yaklaşık 70 milyon lira vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

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