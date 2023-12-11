Onların katilleri aramızda

İzmir'de aydınlatılamayan olaylarla ilgili birçok kişi şüpheli olarak sorgulanırken, delil yetersizliği nedeniyle asıl suçlu veya suçlular bulunamadı. 2003 ila 2023 yılları arasında öldürülen 72 kişinin katili henüz yakalanamadı.

Bazı cinayetlerin zaman aşımı biterken bazı cinayetlerin ise zaman aşımının sayılı aylar kaldığı belirtildi. İzmir'de işlenen cinayetlerden katili bulunamayan davalardan bazıları uzun süre gündemde kaldı.

İŞTE O CİNAYETLER

- Bornova Çamdibi'nde 2003 yılında Zihniye Bıyıklıoğlu bıçaklanarak öldürüldü. Katili 20 yılı geçen süreçte yakalanamadı. Bu cinayetin dosyası 20 yıla yakın faili meçhul olarak raflarda yer aldı. Ancak polisin yüzlerce gözaltı binlerce alınan ifadelere rağmen çözülemedi. İşte bu cinayetin faili yakalanması zaman aşımı tarihi 2023 Eylül ayında son buldu. Bıyıklıoğlu cinayeti katili bu saatten sonra artık yakalansa bile sadece ifade verip Savcılıktan serbest kalır.

- Konak Kadifekale semtinde yine 2003 yılında Selim İl isimli kişi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Bu cinayetin de zaman aşımı geçtiğimiz Ekim ayında son buldu. Bu cinayetinde dosyası artık faili meçhul cinayetler bulunduğu raftan indirildi. 2023 Ekim ayında zaman aşımı dolan Selim İl cinayeti katil yada katilleri artık yakalansa bile sadece ifade verip Savcılıktan serbest kalır.

- Konak Basmane semtinde 19 Aralık 2003 tarihinde Seyit Ali Dumlu isimli kişi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından zehirlenmek suretiyle öldürüldü. Bu cinayetin de zaman aşımı son bulması için iki hafta kaldı.

- Karabağlar Eskiizmir'de Elif Küsmez isimli kişi 28 Ocak 2004 günü kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından elle boğularak öldürüldü. Bu cinayetin de zaman aşımı son bulması ve tozlu raflardan indirilmesi için 54 gün kaldı.

- Karşıyaka'da 15 Nisan 2020 günü kafasına küt bir cisimle öldürülen Birsen Bayraktar'ın katilinin yakalanması için zaman aşımının bitmesine ise 17 yıl kaldı. 15 Nisan 2050 gününe kadar Birsen Bayraktar'ın katil ya da katillerinin yakalanması gerekiyor.