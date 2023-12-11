Seferihisar’da ‘turuncu bayram’ coşkusu

İZMİR Seferihisar'da gerçekleştirilen 23'üncü Mandalina Şenliği, ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte birbirinden keyifli etkinlikler düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

ÖMÜR Gedik, Bülent Şakrak, Önder Açıkbaş, Alper Baytekin ve Hakan Bilgin gibi ünlü isimler katıldığı organizasyonda, LÖSEV için mandalina toplandı. Toplanan mandalinalar, şenlik alanında bulunan Lösev'in LSV dükkan standından satışa sunuldu. Dans ve gösterilerin yanı sıra, kral ve kraliçe yarışması, en iyi hediyelik eşya yarışması, en iyi mandalinalı yemek ve mandalinalı tatlı yarışmalarının ödül töreni düzenlendi. Seferihisar Belediyesi Spor Okulu öğrencilerinin jimnastik gösterisi de izleyenleri büyüledi. Şenlikte ayrıca ünlü müzik grubu Zakkum ve Devrim Seyrek de, vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi.