Yeni Asır velilerin sesi oldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki'de lise öğrencisi Yalınay Nizamoğlu'nun trafik ışığı ve üst geçit bulunmayan yolda bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanması aileleri isyan ettirdi. Bunun üzerine Yeni Asır'a manşet olan 'Okul Yolu Ölüm Olmasın' haberimiz ses getirdi. 'Çocuklarımızın güvenliği için butonlu sinyalizasyon sistemi ya da üst geçit istiyoruz" diyen velilere Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli cevap verdi.

Bölge Müdürü Gönenli, "Bu hafta içinde salı ya da çarşamba günü butonlu sinyalizasyon sistemi ile kavşak çalışmalarına başlıyoruz. Üst geçit taleplerini de yeniden değerlendiriyoruz" dedi. Veliler ise ilk etapta başlayacak olan butonlu ışık sistemi için teşekkür ettiklerini ve üst geçiti beklediklerini dile getirdi.

NE YAŞANMIŞTI?

İzmir Güzelbahçe'de Kent Koleji ve Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları ile birçok özel okulun yer aldığı Yelki'de üst geçit olmayan yolda bir aracın çarpması sonucu 11. sınıf öğrencisi Yalınay Nizamoğlu ağır yaralandı. Öğrencilerin okul güzergahındaki yola üst geçit yapılması için defalarca başvuruda bulunduklarını söyleyen aileler, önceki gün okul çıkışı eylem yaptı. Aileler, "Burada önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?" diyen veliler kalıcı tedbirler istedi