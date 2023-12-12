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Haberler İzmir Anne katili oldu babasına itiraf etti

Anne katili oldu babasına itiraf etti

İzmir’in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Barış Ç. (23), tartıştığı annesi Fazile Ç.’yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra bir işyerinde bekçi olarak çalışan babasının yanına giderek cinayeti anlattı.

HABER MERKEZİ
Anne katili oldu babasına itiraf etti

İzmir'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Barış Ç., evde tartıştığı annesi Fazilet Ç.'nin başına sert bir cisimle defalarca vurdu. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Barış Ç., annesi Fazile Ç. (43) ile tartışmaya başladı. Ardından Barış Ç. sert bir cisimle annesinin başına defalarca vurdu.

ÇATLAKLAR OLUŞMUŞ

Barış Ç., babası Hasan Ç.'nin işyerine giderek cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine oğluyla birlikte eve gelen baba Hasan Ç. durumu ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler ilk kontrolleri yaptı. Fakat Fazile Ç.'nin başına aldığı darbeler ve vücudunda çatlak olması sebebiyle hayatını kaybettiğini belirledi.

'İÇİNDEKİ CİNİ ÇIKARDIM'

Barış Ç., ifadesinde, annesinin içine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. Öte yandan Barış Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Fazile Ç.'nin ise 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızının öldüğü belirtildi. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Ç.'nin o günden bu yana da psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

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