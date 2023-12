Sen hep gül Kaan Efe

İZMİR'DEN Almanya'ya giderek Zolgensma tedavisi gören SMA Tip 1 hastası 31 aylık Kaan Efe Şanal, 8 ay sonra Türkiye'ye döndü. Yutkunma ve vücut yapısı işlevlerindeki bozukluğun giderilmesini amaçlayan ergoterapiden faydalanan Kaan Efe, 20 gün önce İzmir'e geldi.

FİZİK TEDAVİ ALMALI

KAAN Efe'de belirgin iyileşmelerin başladığını anlatan Barış Şanal, boyunun 25 santimetre uzadığını, 2,5 kilo aldığını vurguladı. Ciğerlerinin gelişmesine bağlı olarak oğlunun vücut gelişiminde de değişiklikler olduğunu belirten baba Şanal, "Almanya'da 8 ay yutkunma terapisi ve ergoterapiye gittik. Terapistimiz bize eğitim verdi, şimdi günde 2 kez evde uyguluyoruz. İzmir'de de profesyonel olarak devam etmemiz gerekiyor. Fizik tedaviye çok ihtiyacımız var. Bundan sonra kaybettiği kasları yerine koymak için yoğun fizik tedavi alacağız. Çocuk ve bebek konusunda en iyi fizyoterapistler ile çalışmak istiyoruz. Spinraza'ya yeniden başvuru yapacağız. Onun da faydası var" diye konuştu.

'ÇOK ZEKİ BİR ÇOCUK'

Baba Şanal, "Kaan Efe her şeyin farkında. Çok zeki bir çocuk. Her şeyi anlayıp, tepki veriyor. Umarım bir an önce diğer bebeklerimiz de ilacı alır. İlacı erken alan çocuklar, normal bir çocuk gibi hayata devam edebiliyor" dedi.