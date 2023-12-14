Bakanlık onayladı İnciraltı kazandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnciraltı planlarını revize ederek yeniden askıya çıkardı. Askıya çıkan planlarla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, "İzmir'imizin 50 yıllık bir kronik sorununu çözüme kavuşturmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün askıya çıkartılan planla birlikte, İzmir'imiz kazandı" dedi.

TİCARET, TURİZM, KONUT

Yılan hikayesine dönen İnciraltı bölgesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda planlama süreci tamamlamıştı. İnciraltı planlarına 70 vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Belediyesi ve Balçova Belediyesi'nden itiraz gelmişti. İtirazları değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuruları reddederek İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı.

'HEP BU GÜNÜ BEKLEDİK'

Planlarla birlikte 513.28 hektar büyüklüğündeki alanın 214 hektar büyüklüğündeki kısmı ticaret turizm konut alanı, 31 hektar büyüklüğündeki kısmı ticaret turizm alanı, 15 hektar büyüklüğündeki kısmı günübirlik tesis alanı, 21 hektar büyüklüğündeki kısmı ticaret alanı, 82 hektar büyüklüğündeki kısmı yeşil alan alan, 120 hektar büyüklüğündeki kısmı yol, geriye kalan alanlar ise kamusal alanlar ilan edildi.

İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, İnciraltı'nın turizm bölgesi ilan edildiği 1991'den bu yana, 32 yıldır bugünü beklediklerini belirterek, "Çok sevinçliyiz. Yüzde 99'u şahıs mülkiyeti olan İnciraltı'nın planlarının birçok badireye birçok engellemeye rağmen onaylanması sadece biz İzmirli toprak sahipleri açısından değil İzmir açısından da adeta bir devrimdir. Bugünler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'ye, hep yanımızda dimdik duran, bizlerin ve İnciraltı'nın kahramanı AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya'ya, İnciraltı'nın planlanması için bize destek veren her makama ve kişiye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

AK PARTİLİ KAYA: İZMİRİMİZ KAZANDI

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, "Avrupa'daki şehirleri kıskandıracak şehircilik vizyonuyla hazırlanmış olan İnciraltı planları askıya çıktı. İzmirimize hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel İzmirimize değer katacak bir şekilde, üç katı geçmeyecek mimaride planlanan İnciraltı'nda, 2 milyon metrekare sosyal donatı alanını, yeni kent ormanı, yeşil alanları, parkları, eğitim ve spor alanlarını kentimize kazandırıyoruz. İzmirimizin Avrupa'nın sağlık turizmi merkezi olmasının önü açılmıştır. Altyapı tesisleriyle, spor alanlarıyla, İzmir'imize yakışacak bir şekilde planlanan İnciraltı, kentimizin gözbebeği ve cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

İZMİR NE KAZANACAK?

- 590.000 m2 yeşil alan kente kazandırılacak. - Sağlık turizmi öncelikli planla birlikte yılda en az 100.000 yeni nitelikli turist gelecek. - Yaklaşık 35.000 gence iş imkanı sağlanacak. - 68.000 metrekare sosyal donatı alanı kazanılacak. - 85.000 metrekare yepyeni eğitim alanı kazanılacak. - İnciraltı'na 23.000 metrekare spor tesisleri kazanılacak. - Kent ekonomisine yıllık yaklaşık 20 milyar TL ticaret hacmi kazandıracak.