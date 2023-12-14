Fenerbahçe, UEFA’da Grubunu lider tamamladı

Stat: Ülker

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Goce Petreski (Kuzey Makedonya)

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 63 Serdar Aziz), Djiku (Dk. 78 Yusuf Akçiçek), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 King), Tadic (Dk. 74 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 74 Umut Nayir)

SPARTAK TRNAVA: Takac, Kostrna (Dk. 46 Breznik), Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Bukata (Dk. 66 Prochazka), Ofori (Dk. 80 Ujlaky), Azango (Dk. 66 Paur), Duris (Dk. 74 Djuricin)

Goller: Dk. 36 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 48 Takac (Kendi kalesine), Dk. 60 ve Dk. 61 Dzeko (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Djiku, Dk. 55 King (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 31 Bukata (Spartak Trnava)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında konuk ettiği Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Dzeko çaprazdan ceza sahasına girip Duric'i çalımladı. Bu futbolcunun arkadan müdahalesi sonrasında Dzeko yerde kalırken, hakem Aleksandar Stavrev penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun vuruşunda direğe çarpan top ardından kaleci Takac'ın sırtından filelere gitti: 2-0.

58. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top Fred'de kaldı. Bu futbolcu ceza yayı önündeki Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ferdi'nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda direkten dönen topu soldan atağa katılan Tadic tamamladı. Ancak bu futbolcunun şutunda da meşin yuvarlak direkten döndü. Tekrar topu alan Dzeko bu kez yerden bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

61. dakikada Dzeko bir kez daha meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci süratle ceza sahasına girip soldan atağa katkı veren Dzeko'ya pasını aktardı. Golcü futbolcu yerden vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.