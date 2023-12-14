İzmir merkezli Kafes 18 operasyonu

İzmir merkezli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes 18' operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2 ayrı suç örgütünün çökertilmesine yönelik ortak çalışma yaptı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

'Kafes 18' operasyonu Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık ve Dikili ilçeleriyle; Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işlediği belirtilen örgüte yönelik operasyonda, örgüt lideri İ.M.'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı. Diğer örgütün ise 'kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtmak', 'yardım toplayarak haksız kazanç elde etmek' gibi eylemlerde bulunduğu belirtildi. Örgüte yönelik düzenlenen operasyonda ise 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 178 kartuş, 4 el telsizi ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 28 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.