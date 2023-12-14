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İzmir'de ATV'li polisler suç makinesini yakaladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde görev yapan ATV araçlı polisler, emniyetlerine tahsis edilen yeni araçlarıyla bir hırsızlık zanlısını yakaladı. Aynı operasyon kapsamında, şüphe üzerine durdurulan bir taksideki müşteriden 599 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İHA
İzmir’de ATV’li polisler suç makinesini yakaladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde görev yapan ve emniyete yeni tahsis edilen ATV araçlı polisler, aranan hırsızlık zanlısını yakaladı. Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan bir taksi içerisindeki müşteriden 599 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Bayraklı sahil bandında, emniyete yeni tahsis edilen ATV araçlarıyla devriye gezen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kişinin yanına gitti. Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya başlarken, sahil bandından dar olan ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, ATV'li polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Suriye uyruklu M.A. olduğu tespit edildi. M.A., polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TAKSİDEKİ MÜŞTERİDEN HAP ÇIKTI

Öte yandan, ilçedeki yol uygulaması esnasında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, bir taksiyi durdurarak içerisindeki yolcuyu indirdi. Kimlik sorgusu yapıldığı sırada, yolcu konumundaki M.T.'nin şüpheli ve tedirgin hareketleri üzerine üst araması yapıldı. M.T.'nin üzerinden de yeşil reçeteye tabi 599 sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

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