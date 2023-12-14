  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi tutuklandı

İzmir'de terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi tutuklandı

İzmir'de YPG terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

İHA
İzmir’de terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi tutuklandı

İzmir'de, terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü YPG Özel Kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere 10 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin dijitallerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA