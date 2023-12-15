CHP’de 4 büyükşehir adayı açıklanırken Çerçioğlu ve Soyer’in adı bile geçmedi!

CHP, 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları kapsamında ilk adaylarını belirledi. Dün toplanan Parti Meclisi'nde 4'ü büyükşehir belediyesi olmak üzere, 227 seçim çevresinde adaylar belirlenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun isimleri anılmadı.

YENİ ASIR YAZMIŞTI

Genel Başkan Özgür Özel, daha önce Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gibi İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarını yeniden aday göstereceklerini duyurmuştu. Ancak dünkü Parti Meclisi'nde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş'ın yeniden adaylığı resmi olarak kararlaştırılırken, Aydın için Başkan Özlem Çerçioğlu'nun adaylığı resmileştirilmedi. Yeni Asır, önceki gün, Çerçioğlu'nun Aydın'daki siyasi dengeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına kaydırılmasının CHP yönetiminde tartışıldığını yazmıştı.

Çerçioğlu'nun Aydın'da yeniden adaylığının ilan edilmemesi Çerçioğlu'nun İzmir'e kaydırılma ihtimalinin kuvvetlendiği şeklinde yorumlandı. Diğer yandan parti kulislerinde "Acaba önceden açıklanmasına rağmen Çerçioğlu'nun ismi çizildi mi?"sorusu da gündeme geldi. Tunç Soyer kanadında da şok yaşanıyor. Özel, Soyer'le ilgili anket yapacaklarını ve oylarda bir düşüş yoksa kendisini aday göstereceklerini var ise de başka bir isim belirleyeceklerini söylemişti. Dün PM'den adaylığı için bir karar çıkmaması, "Soyer'in de üzeri kesin olarak çizildi mi?" sorusunu gündeme getirdi. Dünkü PM'de ayrıca Bursa'da Mustafa Bozbey, Bolu'da Tanju Özcan, Balıkesir'de Ahmet Akın'ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı.