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İzmir'in kuzey ilçeleri hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İzmir'in kuzeyinde bulunan Bergama ve Dikili ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçelerinde (Bergama ve Dikili) Kuzey-Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

DHA
İzmir’in kuzey ilçeleri hafta sonuna dikkat! Meteoroloji’den uyarı geldi

İzmir'in kuzeyindeki Bergama ve Dikili ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden İzmir'in kuzey ilçelerinde (Bergama ve Dikili), Kuzey-Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın 17 Aralık Pazar sabahı etkisini kaybetmesinin beklendiği de bildirildi.

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