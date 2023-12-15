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Haberler İzmir Mesaj atarak dolandıran şebekeyi polis çökertti

Mesaj atarak dolandıran şebekeyi polis çökertti

HABER MERKEZİ
Mesaj atarak dolandıran şebekeyi polis çökertti
İZMİR Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı göndererek dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Yöneticiliğini Ö.A.'nın yaptığı suç örgütünün aynı zamanda sahte ev ilanlarıyla vatandaşlardan aldıkları kaporaları da başka hesaplara aktarıp iletişimi kopardıkları belirlendi. Şebekeye yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa ve Çorum illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.
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