Araçlarını park edebilmek için sokağı kapatıyorlar

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki vatandaşlar, sitede oturan bazı araç sahiplerinin otomobillerinin park edebilmek için sokak girişini kaldırım taşları ile kapatmasından şikayetçi oldu. Sokağın giriş kısmına sağlı sollu konulan kaldırım taşları yüzünden acil bir durumda ambulansların dahi sokağa giremediğini ifade edildi.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Postacılar Mahallesi 7471 sokağın girişi iddiaya göre bazı site sakinleri tarafından sağlı sollu kaldırım taşları ile kapatıldı. Araç sahibi site sakinlerinin daha rahat park yapabilmek için kamuya ait sokağın girişini usulsüzce kapattığından dert yanan çevre sakinleri de, bu kaldırım taşlarının sökülmesi için belediye yetkililerine çağrıda bulundu. Bayraklı Belediyesi'nin müdahalesiyle sokağın sol tarafındaki işgalin son bulduğu kaydedilirken, sağ tarafta ise hala beton kaldırım taşlarının durduğu belirtildi. Vatandaşlar, "Hiç kimsenin kamuya ait sokağı bu şekilde kapatmaya hakkı yok. Bir daha aynı durumla karşı karşıya kalmamak için belediyeden bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.