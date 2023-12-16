Depremzede öğrenciden enkaz dinleme cihazı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Atakan Aydın, yaşadıklarından etkilenerek okul arkadaşı Gülce Aksu ile birlikte düşük maliyetli ve kolay taşınabilen enkaz dinleme cihazı yaptı.

PATENTİNİ ALMADILAR

Avuç içine sığan büyüklüğü ve yaklaşık 300 gram olan ağırlığıyla cepte taşınabilir nitelikteki cihaz, titreşim ölçümü yaparak enkaz altında insanların kalıp kalmadığını belirlemeyi amaçlıyor. Arama kurtarma uzmanı olmayanların da kullanabilmesi için basit şekilde tasarlanan cihazın üzerinde 7 maddelik kullanım talimatı da bulunuyor. Projelerine "Yaşama Ses Ver" adını veren öğrenciler, cihazın çok sayıda üretilmesini ve özellikle afet sonrası ilk 72 saatte daha çok sayıda tarama yapılmasının önünü açmak istiyor. Aydın, cihazın çok sayıda üretilmesi için patentini almadığını belirterek, "Çok sayıda üretilmesini ve ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.