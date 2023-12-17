Çökertilen çetenin lideri İnanç Meçul tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'KAFES-18 Operasyonu'nun İzmir ayağında çökertilen suç örgütünün lideri İnanç Meçul ve örgüt üyesi 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İnanç Meçul'ün özellikle Torbalı ilçesinde kendisini emniyet mensubu olarak tanıtıp vatandaşları baskı altına aldığı, sahte kimlik ve plakalarla kendisine imtiyaz sağladığı ortaya çıkmıştı.

ŞAFAK OPERASYONU

KAFES-18 Operasyonu'nun İzmir ayağı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

13 Aralık sabahı 28 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek ile, 4 polis telsizi, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Operasyonda iki ayrı suç örgütünden toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnanç Meçul ve 5 örgüt üyesi daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

EMNİYET MENSUBU YALANI

İKİ ayrı suç örgütüne yönelik yürütülen faaliyetlerde, özellikle Torbalı ilçesinde İnanç Meçul'ün yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Meçul'ün kendisine polis süsü vererek vatandaşları baskı altına aldığı, sahte kimlik ve plakalarla kendisine ve çevresine imtiyaz sağladığı, tehdit ve cebir ile dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.