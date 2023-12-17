Engelleri bir bir aştı sporcular yetiştiriyor

İZMİR'DE yaşayan bedensel engelli Osman Ertöz (59) koşu, basketbol, aikido, atletizm ve dansta çok sayıda başarı elde etti. Siyah kemer sahibi olan, yurt içi ve yurt dışında katıldığı pek çok spor müsabakasından dereceyle dönen Ertöz, şimdi kendisi gibi engelli sporcuları yetiştiriyor.

ÇOCUK FELCİ GEÇİRDİ

2 yaşındayken çocuk felcine yakalanan Ertöz, 10-12 yaşlarında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Karşıyaka Belediyesi'nde santral memuru olarak görev yapan Ertöz, uzun yıllardır pek çok spor dalında başarıya imza attı.

ŞAMPİYONLUKLARI VAR

1993 yılında işe gidip gelirken hızlı sandalye kullanma yeteneğini geliştiren Ertöz, İzmir'de yapılan koşu dalındaki tekerlekli sandalye yarışmasında birinci oldu. 2000 yılında ilk kez Fransa'da Akdeniz Oyunları'nda koşan Ertöz, basketbolda dünya şampiyonluğu da elde etti. Aikidoya da başlayan Ertöz, siyah kemer sahibi oldu.

AVRUPA BİRİNCİSİ

ERTÖZ, dansta da başarılar elde etti. Dansta iki Avrupa ikinciliği, bir dünya kupası üçüncülüğü ve dünya şampiyonluğunda bir dördüncülük elde eden Ertöz, şimdi Dans Federasyonu'nda teknik kurulu başkanı görevini yürütüyor.