Gökce’ye 1.1 milyar liralık inceleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa ederek uzun yıllar genel sekreterliğini yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den başkan aday adayı olan Buğra Gökce'ye Ödemiş Katı Atık Bertaraf Tesisi'yle ilgili Sayıştay tarafından zimmet çıkarılmasının ardından şok bir gelişme yaşandı. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Savcılığı'nın konu ile ilgili K.A. isimli kişi tarafından yapılan şikayetin ardından soruşturma izni istemesi üzerine ön inceleme başlattı.

TEFTİŞ KURULU RAPORU

Savcılığın Valiliğe gönderdiği yazıda yer verilen konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun raporunda dönemin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökce, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Fatma Mesutgil'in suçlanması dikkat çekti.

Raporda 3 ismin görev yaptıkları kurum yerine yüklenici Biosun Ödemiş Katı Atık İşletme A.Ş. menfaatine davranmak suretiyle Sayıştay denetimiyle de tespit edildiği üzere Büyükşehir Belediyesi'ni 1.1 milyar lirayı aşan bir maliyet altına soktukları vurgulandı.

3 İSME DAVA AÇILABİLECEK

Şimdi İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bir il müdür yardımcısı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir müfettiş, bir ön inceleme raporu hazırlayacak ve Valiliğe teslim edilecek. Soruşturma izni verilip verilmemesine bu rapor çerçevesinde karar verilecek. İzin verilirse Savcılık yapacağı soruşturmanın sonucuna göre 3 isim hakkında dava açabilecek. Sayıştay denetçileri Ödemiş'teki entegre katı atık tesisinin, taahhüt edilen işletme tarafından değil de belediye bütçesinden yapılmasının 10 milyon lira kamu zararına yol açtığını belirlemiş ve yargılama sonunda bu zararın, sorumlular Buğra Gökçe, Fatma Mesutgil, Serdar Ak ve Yıldız Devran tarafından faiziyle birlikte ödenmesine karar vermişti. Yeni Asır bu gelişmeyi geçtiğimiz 26 Kasım'da manşetinden gündeme getirmişti.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

Aynı konuyla ilgili bir vatandaşın şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma izni istedi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu da şok bir rapor hazırladı. Başkan Soyer'in 31 Ekim 2023'te olur verdiği disiplin raporunda dönemin Genel Sekreteri Buğra Gökce, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Fatma Mesutgil suçlandı.

BENZER SÖZLEŞMELERE GÖRE DAHA AĞIR MALİ ŞARTLAR TANINDI

RAPORDA, Sayıştay denetimlerinde de tespit edildiği üzere belediyenin benzer katı atık bertaraf tesisleri için yaptığı sözleşmelerin mali şartlarından çok daha ağırının Biosun Ödemiş Katı Atık İşletme A.Ş'ye tanındığının anlaşıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca diğer takı atık tesislerinin kira geliri alınırken Biosun şirketinden kira geliri elde edilmediği kaydedildi. Bunun yanında diğer katı atık tesislerinin yapım maliyetinde Büyükşehir'e yüklenen bir bedel yok iken Biosun şirketi tarafından tesis yapım bedeli olarak 1 milyar 174 milyor liranın Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendiği ifade edildi. Anılan sürece ilişkin tahkim yargılamasının da hali hazırda devam ettiği Gökce, Devran ve Mesutgil'in görev yaptıkları Büyükşehir Belediyesi yerine yüklenici Biosun firması menfaatine davranmak suretiyle Sayıştay denetiminde de despit edildiği üzere Büyükşehir Belediyesi'ni 1.1 milyar lirayı aşan bir maliyet altına soktuklarının anlaşıldığı ifade edildi.