AK Partili İnan’dan Soyer’e liman çıkışı: Senin çapını aşar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli AD Ports Group'un İzmir Limanı'na hisse almak istediği iddialarına karşı açıklamalarda bulundu. Soyer, "İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı'nın satılması asla kabul edilemez. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" sözleriyle iddiaları çarpıttı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya üzerinden CHPli Başkan Soyer'e yüklenerek, Soyer'in daha önce İzmir için bayrak ve takas aracı olarak bir para önerisi getirdiğini hatırlattı.

AK Partili İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Un Fabrikası ve sit alanlarını İzmir ile alakası olmayan kişilere devrettiğini söyleyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Tunç Soyer 'in 31 Mart'ta yolcu olduğunu belirten İnan,"İzmir'in en kadim yerlerine yabancı - Antik Yunan'dan isimler koyan Tunç Soyer. Tarihi Un Fabrikasını, birçok sit alanlarını İzmir ile alakasız kimselere peşkeş çeken Tunç Soyer 31 Mart yolcusu Tunç Soyer! Senin yurt dışında fon aradığın gün sayısı İzmir'de kaldığın gün sayısından bile fazla." dedi.

İzmir Alsancak Limanı'nın İzmir'lilerin olduğuna dikkat çeken İnan, "İzmir'in tüm değerlerinin olduğu gibi İzmir Limanı'nın da en büyük güvencesi hükümetimiz ve İzmirli hemşehrilerimizdir. Şehri en geri noktaya götürdün. İzmir'in bugününü ve geleceğini çaldın. Bu gibi konular senin çapını aşar." diyerek tepki verdi.