Deprem uzmanından İzmir için kritik uyarı! O ilçenin zemini çok kötü

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir Karşıyaka'daki deprem riskine dikkati çekti. Yoshinori, Edirne'de düzenlenen bir programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurumları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların kendini depreme hazırlaması ve önlemler alması gerektiğini söyledi.

Önlemlere ilk olarak herkesin yaşadığı binadan başlaması gerektiğini anlatan Yoshinori Moriwaki, depremlerde binanın zemininin büyük önem taşıdığını belirterek, "Binada biraz sıkıntı olsa da zemin iyiyse sıkıntı yok. Zemini iyi mi kötü mü bakacaksınız." dedi.