Vali Elban açıkladı: İzmir’de 39 suç örgütü örgütü çökertildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, göreve başlamasının 4'üncü ayında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluşarak asayiş ve güvenlik alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Son 4 aylık sürede 39 suç örgütünün çökertildiğini belirten Elban, "İlimizde 38 suç örgütü çökertilmişti. Hatta biraz önce 39 oldu. 378 kişi de gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Son operasyonla sayıyı 386'ya çıkardık. Bu benzeri yapılarla kararlılıkla mücadelemiz devam edecek" açıklamasında bulundu.

16 Ağustos tarihinde İzmir Valisi olarak göreve başlamasının ardından 4 ay geçen Vali Elban, 4 aylık görev süresince polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalar hakkında, ulusal ve yerel basın mensuplarına sayısal bilgiler verdi. Toplantıya İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.

SAYISAL VERİLER PAYLAŞILDI

Basın mensuplarıyla asayiş ve güvenlik toplantısında bir araya gelen Elban, "16 Ağustos'ta göreve başlamıştım. 4 aylık bir süreyi geride bıraktık. Dolayısıyla yoğun bir öğrenme dönemi oldu" dedi. 4 aylık asayiş ve güvenlik sayılarını veren Elban, "Türkiye'nin 3 büyük ilinden birisiyiz. Göçmenler alanında yoğun bir gündem var. Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz bu sürede 21 bin 619 kaçak göçmen yakaladı. Önemli olan konu organizatörlük yapan 385 şüpheli de yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Çalışmalarımız yoğunluğunu artırarak devam edecektir. İlimizde de göçmen konusunun gündem olmamasıyla ilgili de çalışmalarımız devam edecektir. Göçmen konusunun yanı sıra her ilde olduğu gibi uyuşturucu konusunda da çok fazla şikayet geliyor. Tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre her türlü denetimi uygularken, bu işlere giren örgütlerin takibi konusunda da yoğun çalışma içerisindeler. 4 aylık sürede uyuşturucuyla alakalı 10 bin 256 olay meydana gelirken, 11 bin 650 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte 454.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 1 milyon 247 bin sentetik hap yakalandı. Arazide de ise 7 bin 614 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gençlerimizin uyuşturucuya ulaşmaması için önleyici faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunları yürütürken tehdit edici durumlara karşı da tüm kolluk kuvvetlerimiz sürekli teyakkuz halinde" açıklamasında bulundu.

POLİS UYGULAMALARI SIKLAŞTI

Vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması konusunda yol denetimlerinin önemi hakkında da bilgiler veren İzmir Valisi, "4 ayda 2 milyon 75 bin 283 araç kontrol edildi. Bu araçlardan yasaya aykırılık sebebiyle 375 bin 302 araca cezai işlem uygulandı. Sahil Güvenlik denetimleri kapsamında 2 bin 940 deniz aracı kontrol edildi. 481 tekneye yasal işlem yapıldı" dedi.

39 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize suç örgütleriyle mücadele konusunda son dönemlerde önemli işler yaptıklarını belirten Vali Elban, "Organize şebekeler arka alanda ortaya çıkıyor. İlimizde 38 suç örgütü çökertilmişti. Hatta biraz önce 39 oldu. 378 kişi de gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Son operasyonla sayıyı 386'ya çıkardık. Bu benzeri yapılarla kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Bunların yanı sıra mahkemelerde yargılaması tamamlanmış, mahkumiyeti kesinleşmiş ancak bazı nedenlerle yakalanamayanlar vardı. Bu kişilerin hızlıca yakalanması oldukça önem arz ediyor. 5 yıl ve üzeri yakalaması olan 2 bin 245 şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi" diye konuştu. Vali Elban, "Bu mücadelelerimizde bol miktarda silah da yakaladık. 1712 tabanca, 282 tüfek, 8 uzun namlulu silah, 151 kuru sıkı tabanca ki bunlar normal silaha dönüşebiliyor. Bin 188 kesici ve delici alet ve 19 bin 57 silahlara ait fişek ele geçirildi" sözlerine yer verdi.

SUÇ ORANLARINDA AZALMA

Geçtiğimiz yıla oranla birçok suçta azalma olduğunu vurgulayan Vali Elban, "Mala karşı işlenen 4 ayda 12 bin 277 suç var. Bir önceki yıla göre karşılaştırdığımızda 19 bin 381 suç görüyoruz. Yani geçtiğimiz yıla göre yüzde 37'lik bir gerileme söz konusu. Suç örgütleri ve suç çeşitleriyle olan sıkı mücadele suç ve suçlularda ciddi bir baskı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıla oranla evden hırsızlık yüzde 37, iş yerinden hırsızlık yüzde 46, hayvan hırsızlığı yüzde 14, oto hırsızlığı yüzde 28, oto içi hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı yüzde 38, yankesicilik yüzde 73 ve açıktan yapılan hırsızlıkta ise yüzde 53'lük azalma var. Genel hırsızlık toplamında yüzde 48'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Alanı iyice baskılayıp suç ve suçluyla mücadeleye kararlılık ile devam ettiğimizde suç işleme potansiyeli olanların da olaya karışma durumları aşağı doğru gitmekte" ifadelerini kullandı.

"ARAÇ VE PERSONEL SAYIMIZ YETERLİ"

Uyuşturucuyla mücadele konusunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Elban, "Uyuşturucu 81 ilimizin gündeminde. Metropol olan illerde bu konu fazla sorun olmaya devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Önlemeyle ilgili sürekli bilinçlendirme çalışmalarımız da var. Uyuşturucuya müptela olmuş insanların tedavileriyle ilgili belli merkezlerimiz var. Onların tedavileriyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Belli bir artış var. Vatandaşlarımızdan da herhangi bir konuda ihbarda bulunmak için tereddütsüz 112'yi aramalarını istiyoruz. Çünkü bir yerde herhangi bir suç varsa çok hızlı bir şekilde ararsanız aynı süratle olaya müdahale ederiz. Belki önleme şansımız var olur" açıklamasında bulundu.