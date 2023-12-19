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Haberler İzmir Bu proje çocuklardaki hastane fobisini önleyecek

Bu proje çocuklardaki hastane fobisini önleyecek

HABER MERKEZİ
Bu proje çocuklardaki hastane fobisini önleyecek
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, çocuklarda operasyon öncesi stres ve kaygıyı azaltmak amacıyla "Tolga Ameliyat Oluyor" bilgilendirme kitapçığı basıldı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile Ortopedi Anabilim Dalı iş birliğinde, hayata geçirilen proje Uzman Dr. Zeynep Çağıran koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın toplumsal sorunların çözümünde birlikte çalışmalarını sağlayarak, sosyal sorumluluklarını güçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
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