İzmir’de iki otomobil kafa kafaya çarpştı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Ansızca yolu Küplücealtı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. idaresindeki otomobil karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.T. ile her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.