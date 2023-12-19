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İzmir'de kan donduran ölüm! Demir yüklü tıra ok gibi saplandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
İzmir’de kan donduran ölüm! Demir yüklü tıra ok gibi saplandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir otomobilin demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Ege Otoyolu Samurlu Mahallesi mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale istikametine giden L. B. yönetimindeki 35 CIG 98 otomobil aynı yöne giden G.O. idaresindeki 35 NEH 14 plakalı tırın dorsesini arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü L.B.'nin (45) feci şekilde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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