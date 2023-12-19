İzmir’in gençleri ve kadınları kazansın

Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için AK Parti'de aday olacak pek çok güçlü isimlerin olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki ipi en önde göğüsleyecek arkadaşlarımızı İzmir'de buluşturup bu süreci de en önemli şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

'DEMOKRASİNİN SEMBOLÜ'

İzmir'in kentsel dönüşümüyle, trafiğiyle, çevre faaliyetleriyle, gençliğiyle, sporuyla her bir alanda daha güçlü olması adına ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliklerine devam edeceklerinin altını çizen Kasapoğlu, "İzmir çok özel bir şehir. Her şeyden önce bir medeniyetin, demokrasinin sembolü. Ortaya koyduğu üretim ve katma değerle öncülük eden bir şehirdir. Bu şehri güçlendirmek çok önemli bir misyon. Layık olunan çabayı yerel yönetimle birlikte taçlandırmalıyız. Gençlerin, yaşlıların, engellilerin tüm sorunlarını en düşük seviyeye getirme gayretindeyiz" diye konuştu.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i Selçuk'taki evinde ziyaret etti.

Kasapoğlu, "İnanıyorum ki 31 Mart seçimleri de bu noktada önemli bir başlangıç olsun ve yine demokrasinin kazandığı bir şölen olarak, kardeşlik içerisinde en güzel şekilde bu süreçleri yaşayalım. İzmir'i yerel yönetim açısında adeta yeni bir hizmet seferberliğine kavuşturalım. Cumhur İttifakı olarak her zamankinden daha güçlü bir şekilde gayret göstereceğiz. AK Parti'de dinamizm önceliklidir. Seçimi; İzmir'in gençlerinin, kadınlarının kazandığı sonuçla taçlandıralım" ifadelerine yer verdi.

SAYGILI: YETER Kİ HALK BU KEZ 'İCRAAT' DESİN

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yerel yönetimlerde CHP'li belediyelere yüklendi. Saygılı, "CHP, İzmir'de belediyecilik yapacağım diye 25 yıldır o koltukta. Son 5 yılda ise ne idarecilik yapabildiler ne de İzmir için bir çivi çaktılar. Belediyeyi batırdılar, İzmir'i yaktılar" dedi.

AK Parti olarak İzmir'i kazanmaya hazır ve İzmir'i bu girdaptan kurtarmaya kararlı olduklarını söyleyen Saygılı, "İzmir'i bu girdaptan kurtarmaya kararlıyız! CHP'nin elinde enkaza dönüşen; giderek aşağı çektikleri İzmir'i bu girdaptan kurtarmaya hazırız. Yeter ki; İzmir halkı bu kez 'hizmet' desin; 'icraat' desin. Yeter ki; yaşadıkları şehrin geleceğini çalan bu belediyeciliğe, bu iş bilmezliğe 'dur' desin" diye konuştu.