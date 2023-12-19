Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında evlilik teklifinden bir gün sonra gün batımını izlemek için erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile çıktıkları Polente Feneri'ndeki falezlerden düşerek hayatını kaybeden Yeşim Demir'in ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nizamettin Gürsu, önceki akşam saatlerinde gözaltına alındı. Sakarya'da evinde göz altına alınarak Çanakkale'ye getirilen Nizamettin Gürsu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede elde bulunan somut deliller neticesinde 'kasten öldürme' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEMİR AİLESİ İNANMADI

Kan donduran olayla ilgili genç kadının ailesi "Kaza değil, cinayet" diyerek korkunç iddialarını dile getirdi. Demir ailesinin iddiasına göre, olaydan bir gün önce Yeşim Demir'in parmağına takılan nişan yüzüğü olay günü Nizamettin Gürsu'nun üzerinde çıktı. Buna göre evlilik teklifi aslında kabul edilmedi, bu yüzden aralarında olay gecesi ciddi bir kavga yaşandı. Olay yerinde bulunan kırık kadehler ve parçalanmış müzik sistemi ise bunun en büyük ispatıydı. Savcılığa başvuran ailenin sunduğu diğer bir iddiaya göre, Yeşim Demir'de panik atağı vardı. Bu, hastane kayıtları ve kullandığı ilaçlarla da sabitti.

YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI

Yükseklik korkusu olan, asansörden bile korkan Yeşim'in uçurumun 1 metre yakınında oturması mümkün değildi. Ailenin diğer bir iddiası ise, Gürsu'nun verdiği ifadelerde, "Yeşim'in ailesiyle ilişkimiz çok iyi" cümlesiydi. Oysa Gürsu, aileyle sadece 2 kez görüşmüştü. Nikâhın da ağustos ayında kıyılacağını söylemiş ancak aile bunu yalanladı. Yeşim Demir'in ailesi, "Şüpheli daha önce evlenmiş boşanmış ve 2 çocuğu var. Gürsu'nun ailesi, kızımızı istemediklerini açık açık ifade etmiş. Dahası, Gürsu'nun babası ile kardeşinin kızımızı telefonla arayıp tehdit ettiği bilgisi söz konusu. Aynı şekilde, Gürsu'nun eski eşi de olaydan bir ay önce kızımızı arayarak tehdit etmiş" ifadelerini kullandı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşim Demir'in ailesinin 9 maddeden oluşan şüphelerini, olay yerinden elde edilen delilleri ve şüpheli Gürsu'nun ifadelerini değerlendirerek, şahsın gözaltına alınmasını istedi. Gürsu cinayet şüphesiyle tutuklu yargılanacak.

1 YIL ÖNCE TANIŞMIŞLARDI

İSTANBUL'DA bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir, (39) geçtiğimiz Temmuz ayında bir yıl önce tanıştığı Sakarya'da tarım market işletmeciliği yapan erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile tatil için Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir otele yerleşti. İddiaya göre kız arkadaşına bir gün önce romantik bir evlilik teklifi yapan Gürsu, daha sonra bunu kutlamak için Bozcaada'da gün batımının en güzel seyredildiği yer olan Polente Burnu'nu çıktılar. Birlikte rüzgargülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, bir taraftan da alkol almaya başladı.

"BİR ÇIĞLIK DUYDUM"

Gürsu'nun iddiasına göre, Yeşim Demir sandalyede oturup alkol alırken kendisi de piknik malzemelerini almak için araca yöneldi. Araçtan sepeti aldığı sırada bir çığlık sesi duydu. Çığlığın geldiği yöne koştuğunda kız arkadaşının 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya düştüğünü fark etti. Hemen sağlık ekiplerine ve Jandarma'ya bilgi veren Gürsu, kız arkadaşının yanına inmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uçurumdan düşen kadının bulunduğu bölgeye inerek yaralı kadına ulaştı. Olay yerinde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

OLAYDAN sonra Jandarma tarafından gözaltına alınan Nizamettin Gürsu ilk ifadesinde "Evlilik teklifi sonrası romantik bir anımız olsun diye orayı seçtik. Biraz alkol aldık. Her şey bir anda oldu. Dengesini kaybedip aşağıya düştü" dedi. İfadesinin ardından "kasten öldürme" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Gürsu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Evlatlarını toprağa veren acılı aile ise olaydan 22 gün sonra "Kaza değil, cinayet diyerek" Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.