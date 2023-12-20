41 bin kişi çalıştırıp yatırım yapamazsın

Belediye Başkanlığı görevinden sonra, son 4 yıldır hiçbir canlı yayına çıkmayan, İzmir siyaseti hakkında değerlendirme yapmayan İzmir 33. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçim öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Kocaoğlu, isim vermeden şu anki Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in gayrimenkul satışları ve belediyeye binlerce yeni personel doldurmasını sert sözlerle eleştirdi.

"MUTLAKA GEREK VARDIR"

Aziz Kocaoğlu, görevi bıraktığında belediye ekonomik anlamda artı notlar alırken, şu anda mevcut durumda belediyenin 15 milyara yakın borcu bulunmasını değerlendirdi. Kocaoğlu belediyeye alınan 15 bine yakın personeli de eleştirirken, "Ben belediyeyi 26 bin küsur kişiyle devrettim. 29 Mart 2019 tarihinde 500 kişi civarında emekli edilecek arkadaş vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü sistemiyle istihdam olmadan 26 bin kişiyle rahatlıkla görevini yapan bir yapısı var, fazla elemana ihtiyaç yoktur. Şimdi eleman durumu nedir, kaç kişi alındı, nerelerde istihdam edildi bilmiyorum. Onu yeni gelen belediye başkanı hesabını yapacaktır, ne kadarı gerekli ne kadarı gereksiz. Mutlaka gerek vardır da almışlardır diye düşünmek durumundayım" ifadelerini kullandı.

'FAZLA ELEMAN MASRAF'

Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama şunu da söyleyeyim. Ben 15 yıl içerisinde 400 milyon dolar borç ödedim. İki sene borç ödedikten sonra 13 sene boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla, borçlanmadan bütçesinin yüzde 40 ile 50'si arasında yatırım yapmıştır. Eğer 41 bin kişiye maaş veriyorsa, zaten öz kaynaklarıyla yatırım yapmasının şansı minimuma iner. Fazla eleman fazla masraf demektir."

2020 depreminde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı alınmıştı. Kocaoğlu ise binanın yıkılmadan güçlendirme ya da yenileme yapılabileceğini söyledi.

'O BİNA YIKILMAMALIYDI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 bine yakın mülkünü sattığı resmi rakamlarla bilinirken, Aziz Kocaoğlu kendi döneminde belediyeyi finansa etmek için bir kuruşluk mal satmadığını belirtti. Kocaoğlu, "Ben belediye başkanı olarak satmaktan yana değil almaktan yanayım. Yıkmaktan yana değil, yapmaktan yanayım. Son dönemde belediye binasının yıkılmaması gerektiği konusunda da beyanat verdim. Güçlendirme projesi yapılmıştı, yapan kişilerle görüşülmüştü, bina sağlamdı o bina soyulacaktı, güçlendirilecekti ve yenilenecekti. O bina kentin simge binalarından bir tanesiydi. O zaman da söyledim, o binanın yıkılması yanlıştı. Ben hala binanın yıkılmasının doğru olmadığını savunuyorum. Tabii ki baştaki başkanın tercihidir, saygı duymak gerekir. Hangi saikle yıkmıştır, bilemiyorum" dedi.

'İNŞALLAH BANA ADAYLIK TEKLİFİ GELMEZ'

AZİZ Kocaoğlu, Özgür Özel kendisini aday olarak görmek isterse ne yanıt vereceğine dair soruya şöyle yanıt verdi: "İnşallah bana böyle bir soru gelmez. Benim isteğim, duam bu... Bana böyle bir sorunun gelmemesi benim için en hayırlısı, kıymetlisi... Hayır demekle karşı karşıya kalmamak gibi, bu soru çok zor bir soru. İnşallah gelmez."

"İZMİR'DE KOKU OLMASI ARITMA PROBLEMİ"

İZMİR'İN en büyük sıkıntılarından biri olan körfezin kokmasını değerlendiren Kocaoğlu, "Son dönemde Bostanlı, Narlıdere, Karşıyaka kokuyor gibi şikayetler vardı. Bizim zamanımızda hiç kokmuyordu. Benim kanaatim Çiğli arıtmada bir problem yaşanmadan bir koku olmaz. Bir de biz oraya çamur kurutma arıtma tesisi yapmıştık. Arıtmalar, çamur çürütme ve kurutma sağlıklı çalışıyor mu bilmiyorum. Ancak körfez renginin değişmesi buralarda sıkıntı olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.