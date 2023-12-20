AK Partili Çankırı sosyal medyada alay konusu olan CHP’li Soyer’i tiye aldı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ziyaretinde sarf ettiği, 'Şimdiye kadar hep mutfaktaydım. Şimdi salonda bir ziyafet vermek istiyorum" sözleri sosyal medyada kullanıcılar tarafından alay konusu oldu. Kimi zaman sert kimi zaman da traji komik yorumların odağında olan Soyer'in o sözleri AK Partili Çankırı tarafından da tiye alındı.

"KARŞIMIZA ALMADIK KARŞILAŞTIRMADIK"

Soyer'e 'mutfak siyaseti bitti' diyen Çankırı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de her şeyi kendi mantığına göre idare ettiğini zanneden, hizmette bir mesafe yol katetme kapasitesine sahip olamayan bir profilin şenlikle meşgul olmaya çalıştığını görmekteyiz. Hizmetin mutfağı olur siyaseti olmaz. Sayın Soyer, Kılıçdaroğlu'nun mutfak siyasetine karşı 'değişim manifestosu adı altında önce kendi karşı çıkmıştı. Baktı ki koltuk elden gidiyor şimdilerde kendisi de mutfaktan salona geçmeye çalışıyor. Sayın Soyer, yorumlarda da görüleceği üzere İzmirliler bırakın sizi salona almayı sizi kapı dışarı ediyor. Sizin misafirliğiniz buraya kadar! Artık bu kenti hak ettiği hak ettiği yere kavuşturma zamanı gelmiştir. CHP'de siyasi sistem zayıflamıştır. Sembolik sahanın içinde tutulan ama artık yutturulamayan tutumlarla yıllardır İzmir'i ideolojik algıyla kıskaç altına aldılar. Biz 81 vilayetin hiçbir yerinde Atatürk'ü ne karşımıza aldık ne de karşılaştırdık. Tabanı ve temeli sadece 'hizmet' olarak gören anlayışla İzmir'de artık yeni bir sayfa açılacaktır. " İfadelerine yer verdi.

İZMİRLİLER NE DEDİ?

AYSSEBLGCC

Ne yapacağını şaşırdı ya. Konuşma artık Soyer

SUKKRANDEMIR

Eyvahh. Daha asıl ziyafeti görmediniz dior

KKARA883

Anlaşıldı salonda hep kutlama yapacaksın belediyenin parası ile

ENVRYLDRM3558

Sen ne yaptın ki 5 yıldır…Gitme zamanın geldi. Koltuk sevdasına düşme İzmir'i b...k götürüyor her yer.