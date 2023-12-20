  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de nefes kesen kovalamaca! Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

İzmir'de nefes kesen kovalamaca! Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan otomobildeki 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve iki fişek ele geçirildi.

AA
İzmir’de nefes kesen kovalamaca! Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan otomobildeki 2 kişi, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Kemalpaşa Caddesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, 35 AN 1122 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Aracı kullanan F.A. (32), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada ters yöne giren ve otomobiliyle park halindeki araca çarpan F.A, yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı.

Takviye ekiplerin de desteğiyle F.A, 4072 Sokak'ta yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı olan F.A'nın 6 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, araçtaki E.K'nin ise uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve iki fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA