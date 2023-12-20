Rüşvet iddiası ilçeyi karıştırdı

CHP'Lİ Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın imzada olan otel ruhsatını vermek için kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini belirterek polise şikayette bulunan işadamı Yakup Toprak, ilginç bir iddia daha ortaya attı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi evrakta tahrifat yapılarak delillerin karartıldığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunmak için harekete geçen Toprak, şüphelilerin suçtan kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

MÜFETTİŞ ATANMALI

DAHA önce Menderes Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne ruhsat verilip verilmeyeceği konusunda hukuki görüş sorulduğunu, bu aşamaları geçtiği için ruhsatın şu an basım aşamasına geldiğini savunan Toprak, geriye dönük evraklarda tahrifat yapıldığını düşündüğünü, bu nedenle bir an önce belediyeye müfettiş atanması gerektiğini söyledi.

'TARİHLER BİRBİRİNDEN FARKLI'

TOPRAK, "Belediyenin gösterdiği evrakta 'Hukuki görüş soruldu' diyor ama bunun sorulma tarihi ile ruhsatın basıldığı tarih farklı. Tahrifat yapıyorlar. 2 aydır ruhsat başkanın masasında. Eğer daha önce ilgili makamlardan görüş alınmadıysa bana neden belediye tadilat ruhsatı verdi ya da denetlemelerinden geçtim? Ben bunu unuttum, buraya da görüş soracağım demek şu an uygun değil bence. Dosyalarda tahrifat var. Bir an önce savcının ya da müfettişin dosyalara el koymasını istiyoruz" dedi.

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN' MANTIĞI

MENDERES Belediyesi'nden iddialarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın Sancaklı Mahallesi'nde yer alan ve tarla vasfındaki araziye yapılan işyerine ruhsat verilmemesi nedeniyle üzerine atılan suçlamalar gerçeği yansıtmamakta olup iftira niteliğindir. Tamamen kurgulanarak, aslı astarı olmayan, çamur at izi kalsın mantığıyla gerçekleşen olay karşısında Belediye Başkan Vekili Özkan'ın yerel seçim sürecinde yıpratılmaya çalışıldığı ortadadır" denildi ve iddialarla ilgili Özkan'ın da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.