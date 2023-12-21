Vatandaş seni salona değil kapının önüne koyacak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ziyaretinde sarf ettiği, 'Şimdiye kadar hep mutfaktaydım. Şimdi salonda bir ziyafet vermek istiyorum" sözleri sosyal medyada kullanıcılar tarafından alay konusu oldu.

"ŞENLİKLE MEŞGUL PROFİL"

Kimi zaman sert kimi zaman da traji komik yorumların odağında olan Soyer'in o sözleri AK Partili Çankırı tarafından da tiye alındı. Soyer'e 'mutfak siyaseti bitti' diyen Çankırı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de her şeyi kendi mantığına göre idare ettiğini zanneden, hizmette bir mesafe yol kat etme kapasitesine sahip olamayan bir profilin şenlikle meşgul olmaya çalıştığını görmekteyiz. Hizmetin mutfağı olur siyaseti olmaz. Sayın Soyer, Kılıçdaroğlu'nun mutfak siyasetine karşı 'değişim manifestosu adı altında önce kendi karşı çıkmıştı. Baktı ki koltuk elden gidiyor şimdilerde kendisi de mutfaktan salona geçmeye çalışıyor. Sayın Soyer, yorumlarda da görüleceği üzere İzmirliler bırakın sizi salona almayı sizi kapı dışarı ediyor."

"SİYASİ SİSTEM ZAYIFLADI"

"Sizin misafirliğiniz buraya kadar" diyen Çankırı, "Artık bu kenti hak ettiği hak ettiği yere kavuşturma zamanı gelmiştir. CHP'de siyasi sistem zayıflamıştır. Sembolik sahanın içinde tutulan ama artık yutturulamayan tutumlarla yıllardır İzmir'i ideolojik algıyla kıskaç altına aldılar. Biz 81 vilayetin hiçbir yerinde Atatürk'ü ne karşımıza aldık ne de karşılaştırdık. Tabanı ve temeli sadece 'hizmet' olarak gören anlayışla İzmir'de artık yeni bir sayfa açılacaktır" ifadelerini kullandı.