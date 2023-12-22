Belediye, Şehir Hastanesi’ne ulaşım sorununu çözmüyor

Geçtiğimiz Ekim ayında hasta kabulüne başlayan ve Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık üssü olan İzmir Şehir Hastanesi'ne toplu ulaşımla gitmek için vatandaşlar büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle İzmir'in en kalabalık ilçelerinden hastaneye direkt ulaşımın olmaması, vatandaşların yollarda saatler süren vakit kaybı yaşamasına neden oluyor. İzmir ve Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi olan ve tam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ni bünyesinde bulunduran İzmir Şehir Hastanesi, geçtiğimiz 16 Ekim'de hasta kabulüne başlamıştı. 2017'de yapımına başlanan ve 6 yıl sonra açılışı gerçekleştirilen hastane, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, hastaneye ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar ise sürüyor.

UZUN KUYRUKLAR

Toplu ulaşımla hastaneye ulaşım konusunda sıkıntı çektiklerini söyleyen vatandaşlar, özellikle işe gidiş ve geliş saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti. 5 hatta toplam 25 otobüsün hizmet verdiği hastaneye ulaşmak için hastalar, hasta yakınları ve hastane personelleri büyük güçlük yaşarken, hat sayısının artırılması talebinde bulunuyorlar. Ayrıca İzmir'in en kalabalık üç ilçesi Bucai Karabağlar ve Konak'tan direkt ulaşımın olmaması, vatandaşların yollarda saatler süren vakit kaybı yaşamasına neden oluyor