Eski Başkan Kocaoğlu’ndan, hakkında soruşturma açılan Buğra Gökce ile ilgili dikkat çekici çıkış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 3 dönem başkanlık görevinde bulunan Aziz Kocaoğlu katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Kocaoğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökçe'ye ilgili soruşturmalar konusunda, "Bürokratı suçlamak ne kadar doğru? Geminin kaptanı Büyükşehir Belediye Başkanıdır" ifadeleri dikkat çekti. Kocaoğlu, arıtma tesisi ile ilgili de halefi Tunç Soyer'e yüklendi.

Kocaoğlu, "20 yıldır arıtmaya bakım yapılmadığı için arıtmaya bakım yapılmadığı için ondan sorun çıktığını söyleyen bir başkan var. Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi bakım yapılmadan çalışmaz. Arıtmaya sürekli bakım yapılır. 20 yıldır bakım yapılmadı demek, rutin bakımları yapmayıp şimdi yapıyoruz demek 20 yıldır görev yapan başkanları ne anlama gelir.

Bizim zamanımızda çalışıyordu. Çalışarak bıraktım. Niye çalışmamış? Arıtma kurulduğundan bu yana çamur o havzaya döküldü. Başka olanak yoktu. Onlar oraya döküldüğü için çamur çürütme ve kurutma tesisi kuruldu. Ben görevi bıraktığımda ikisi de çalışıyordu. Şu anda çalıştırılmaması benim sorunum değil. Onu yapana yakışır" dedi.