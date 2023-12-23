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Haberler İzmir İhraç asker, hakim, öğretmen aynı evde!

İhraç asker, hakim, öğretmen aynı evde!

FATİH ŞENDİL
İhraç asker, hakim, öğretmen aynı evde!
İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube İstihbarat Şube koordinesinde, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan gaybubet evi operasyonunda FETÖ'den ihraç öğretmen, hakim ve astsubay yakalandı. Yakalanan terör örgütü üyelerinin, yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek, temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan hücre evlerinde kaldıkları belirlendi. Örgütsel faaliyetlerini bu evlerde sürdürdükleri öğrenilen D.K, H.K, A.A, R.S, M.Ç, Y.S, ve Ş.I. isimli şüphelilerle birlikte 7 bin 400 lira nakit para ve dijital materyal ele geçirildi. İzmir polisi terör örgütlerine yönelik çalışmalarının vatandaşların katkılarıyla kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
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