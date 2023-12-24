  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Acılı babanın isyanı: Binlerce ocak sönüyor!

Acılı babanın isyanı: Binlerce ocak sönüyor!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Gözde Karamuş, son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Yüksel Madi, kızının tabutunun başında kadın cinayetlerinin durdurulması için çağrı yaptı. Madi, “Yüzlerce, binlerce ocak sönüyor” dedi

HABER MERKEZİ
Acılı babanın isyanı: Binlerce ocak sönüyor!

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda 21 Aralık akşamında Gözde Karamuş (29), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serdar Karamuş (30) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dün ise Gözde Karamuş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Törene, Karamuş'un babası Yüksel Madi, annesi Gülhan Madi, kardeşi Gamze Aktaş ile yakınları katıldı.

Baba Yüksel Madi, kızının tabutunun başında kadın cinayetlerinin durdurulması için çağrı yaptı. Yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren baba Yüksel Madi, "Bu ne ilk ne de son vahşet. Bu cinayetlere yasayla tedbir alınması lazım. Yüzlerce, binlerce ocak sönüyor" ifadelerini kullandı.

CANINA KIYMAK İSTEDİ

Yüksel Madi, helallik istendiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Karamuş, Gözde Karamuş'u öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıymaya çalışmıştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gözde Karamuş ve Serdar Karamuş olayın ardından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Gözde Karamuş, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serdar Karamuş'un ise tedavisinin hala devam ettiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA