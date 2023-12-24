Acılı babanın isyanı: Binlerce ocak sönüyor!

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda 21 Aralık akşamında Gözde Karamuş (29), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serdar Karamuş (30) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dün ise Gözde Karamuş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Törene, Karamuş'un babası Yüksel Madi, annesi Gülhan Madi, kardeşi Gamze Aktaş ile yakınları katıldı.

Baba Yüksel Madi, kızının tabutunun başında kadın cinayetlerinin durdurulması için çağrı yaptı. Yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren baba Yüksel Madi, "Bu ne ilk ne de son vahşet. Bu cinayetlere yasayla tedbir alınması lazım. Yüzlerce, binlerce ocak sönüyor" ifadelerini kullandı.

CANINA KIYMAK İSTEDİ

Yüksel Madi, helallik istendiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Karamuş, Gözde Karamuş'u öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıymaya çalışmıştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gözde Karamuş ve Serdar Karamuş olayın ardından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Gözde Karamuş, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serdar Karamuş'un ise tedavisinin hala devam ettiği bildirildi.