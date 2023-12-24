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Haberler İzmir İzmir'de vahşet! 17 yaşındaki çocuk küfürleşme kavgasında öldürüldü

İzmir'de vahşet! 17 yaşındaki çocuk küfürleşme kavgasında öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz gece çocuklar arasında yaşanan küfürleşme kavgasında 17 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki başka bir çocuk tarafından meyve bıçağıyla öldürüldü. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İHA
İzmir’de vahşet! 17 yaşındaki çocuk küfürleşme kavgasında öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocukların "küfürleşme" kavgasında çocuklardan biri meyve bıçağıyla göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, cuma akşamı saat 22.50 sıralarında Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan arkadaş grubundan Arda T. (17) ile Arda O. (16) arasında "küfürleşme" nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan Arda O., arkadaşı Arda T.'yi meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Arda T., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Arda T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Arda T.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Arda O. polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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