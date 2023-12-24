İzmirliler dikkat! O yol 11 saat süreyle kapalı kalacak

Konak Altgeçidi ile Fevzipaşa Bulvarı arasındaki kısımda yarın 11 saat süreyle yol çalışması yapılacak. Bu nedenle 24.12.2023 Pazar gecesi saat 01.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasındaki çalışmadan dolayı Konak'tan Fevzipaşa Bulvarı'na geçişin trafik akışına kapalı kalacağı belirtildi.

Aynı gün saat 12.00'ye kadar bitirilecek çalışmaların ardından İzmirliler yolu kullanabilecek. Söz konusu saatler arasında Fevzipaşa Bulvarı'na geçişin trafik akışına kapalı kalacağı belirtildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan gelen trafik akımının zorunlu olarak Konak Tünelleri'ne verileceği aktarıldı. Öte yandan Konak Tünelleri'nden gelen trafik akımının da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Balçova istikametine kaydırılacağı ifade edildi.