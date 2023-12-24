Küçük Mihra’nın zamanı azalıyor

İZMİR'DE topuktan alınan kanla 9 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan Tülay Yenigün (28) ve Veysi Yenigün'ün (30) kızları 15 aylık Mihra Helin Yenigün'ün tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

'BİR ÇÖZÜM OLMALI'

HASTANEDE gözetim altında tutulan Mihra Helin'in solunum cihazına ihtiyaç duyduğu için yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirten Yenigün, kampanyanın henüz yüzde 29'unun tamamlandığını belirtti.

Mihra Helin'in doğumdan sonra 10 gün kuvözde kaldığını belirten Yenigün, "Kızımız doğduğu günden beri yaşam mücadelesi veriyor. Biz de bir yandan onun bakımıyla ilgilenirken bir yandan bağış toplayıp kızımızı gen tedavisine kavuşturmak istiyoruz. Kampanyanın yüzde 29'u tamamlandı.1 milyon 800 bin euro gibi bir tedavi masrafı var. Bağış toplamak için sürekli koşturuyorum. Bir an önce bu hastalığın çözümü bulunsun. Mihra nefes alamadığı için basınçlı cihaza ihtiyacı oldu" diye konuştu.