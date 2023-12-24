Prof. Dr. Dilek Takımcı Yeşilay İzmir’in yeni başkanı

EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Dilek Takımcı, Yeşilay İzmir Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında başkanlığa seçildi. Takımcı görevi Turkuvaz Medya Dağıtım Pazarlama ve KargomSende Bölge Müdürü Necmeddin Gülak'tan devraldı. Takımcı, "Bu yeni görevimde İzmirimize bağımlılıkla hizmet etmemizde siz kıymetli basın kuruluşlarının desteği çok önemlidir. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) tütün ürünleri, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanında ücretsiz olarak sosyal destek vermektedir" ifadelerini kullandı.

'BİZE IŞIK OLACAK'

PROF. Dr. Dilek Takımcı, bu göreve gelmekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Takımcı, "İzmir Yeşilay olarak Yeşilay'ın temelinde merhamet, sevgi ve sorumluluk barındıran misyon ve vizyonu bize yol gösterici ışık olacaktır. İzmir'de bir sefeberlik bilinciyle insanlarımızın bağımlılığın tehlikeli dünyasında kaybolmalarını önlemek ve sağlıklı bir gelecek temel gayemizdir" şeklinde konuştu.