  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Prof. Dr. Dilek Takımcı Yeşilay İzmir’in yeni başkanı

Prof. Dr. Dilek Takımcı Yeşilay İzmir’in yeni başkanı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Takımcı, Yeşilay İzmir Şubesi’nin yeni başkanı oldu.

HABER MERKEZİ
Prof. Dr. Dilek Takımcı Yeşilay İzmir’in yeni başkanı

EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Dilek Takımcı, Yeşilay İzmir Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında başkanlığa seçildi. Takımcı görevi Turkuvaz Medya Dağıtım Pazarlama ve KargomSende Bölge Müdürü Necmeddin Gülak'tan devraldı. Takımcı, "Bu yeni görevimde İzmirimize bağımlılıkla hizmet etmemizde siz kıymetli basın kuruluşlarının desteği çok önemlidir. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) tütün ürünleri, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanında ücretsiz olarak sosyal destek vermektedir" ifadelerini kullandı.

'BİZE IŞIK OLACAK'

PROF. Dr. Dilek Takımcı, bu göreve gelmekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Takımcı, "İzmir Yeşilay olarak Yeşilay'ın temelinde merhamet, sevgi ve sorumluluk barındıran misyon ve vizyonu bize yol gösterici ışık olacaktır. İzmir'de bir sefeberlik bilinciyle insanlarımızın bağımlılığın tehlikeli dünyasında kaybolmalarını önlemek ve sağlıklı bir gelecek temel gayemizdir" şeklinde konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA