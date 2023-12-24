Şehit Asteğmen Kubilay Menemen’de anıldı

ASTEĞMEN Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 93. yıl dönümü nedeniyle dün İzmir'in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Ege Ordu Komutan Vekili Tuğgeneral Bahattin Karademir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MİNNETLE YAD EDİYORUZ'

SAYGI duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, anıta çelenk sunumuyla devam etti. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, "Yüce milletimiz, mukaddes vatanımızın bekası için sizler gibi gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da, "Cumhuriyetimiz, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimiz sayesinde 100 yaşında. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; başta Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki olmak üzere tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.